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        "Fırat'ın incisi" Rumkale, bayram tatiline kalabalık başladı

        Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale, Ramazan Bayramı tatiline kalabalık başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:22
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        "Fırat'ın incisi" Rumkale, bayram tatiline kalabalık başladı
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        Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale, Ramazan Bayramı tatiline kalabalık başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi sınırlarında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale, bayram tatilinde günde binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Rumkale'de ziyaretçileri tekneyle gezdiren kaptan Erol Kılınç, ilk başlarda gezi olarak işe başladığını, bölgeye ilginin artmasıyla beraber teknesini büyüttüğünü ifade etti.

        Rumkale bölgesinde 51 teknenin bulunduğunu aktaran Kılınç, "Bölgede tekne gezisi yapmak isteyenler, Rumkale'den tura başlıyor. Buradan Halfeti'ye geçtikten sonra tekrar limana dönüyor." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Fatmanur Kırmızıoğlan da vakit buldukça tarihi mekana geldiklerini belirtti.

        Rumkale'nin görülmesi gereken bir yer olduğunu anlatan Kırmızıoğlan, "Saklı cenneti olan yerlere sahibiz. Belki de Güneydoğu'nun en güzel yerlerinden biri. Rumkale sessiz, sakin bir yer." ifadelerini kullandı.

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