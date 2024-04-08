Malatya'da sağanak etkili oldu
Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kentte aralıklarla yağan yağmur öğleden sonra etkisini artırdı.
Su biriken bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.
Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.
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