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        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz'dan taraftara destek çağrısı:

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Kalan 7 maçta el ele vermezsek, bundan sonra omuz omuza versek bile hiçbir şeyi yerine getiremeyiz ve çok geç olur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 22:04 Güncelleme: 08.04.2024 - 22:04
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        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz'dan taraftara destek çağrısı:
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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Kalan 7 maçta el ele vermezsek, bundan sonra omuz omuza versek bile hiçbir şeyi yerine getiremeyiz ve çok geç olur." dedi.

        Başkan Yılmaz ve teknik direktör Selçuk İnan, beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleriyle bir restoranda basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

        Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada, taraftarın takıma destek vermesi gerektiğini söyledi.

        Son haftalarda diğer takımların taraftarlarının desteğini sürdürdüğünü ancak kendi takımlarında bu desteği göremediklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Diğer şehir takım taraftarlarına baktığımız da tribün desteğini asla esirgemiyorlar. Futbolcusunu maçın başında yuhalamıyor. Kalan 7 maçta el ele vermezsek, bundan sonra omuz omuza versek bile hiçbir şeyi yerine getiremeyiz ve çok geç olur. Ben demiştim demekten 7 maç için vazgeçelim. Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig'de kalırsa şehrimize çevre iller de dahil 3 büyüklerin taraftarları geliyor ve yemeklerini yiyip baklavacılardan baklava alıyorlar. Bu nimetten faydalanan işletmelerimizin de kulübümüze el atmalarını istiyoruz. Şehrin Süper Lig'deki tek takımına destek olunması gerektiğini düşünüyorum."

        - "7 maç 7 final"

        Teknik direktör Selçuk İnan da Gaziantep'i çok sevdiğini belirtti.

        En sevdiği takımlardan birine geldiğini aktaran İnan, şunları kaydetti:

        “Ne yalan söyleyeyim hocalık kariyerimde ikinci takımım. En çok çalışmak istediğim şehirlerden biri Gaziantep'ti. Çok mutluyum, gururluyum ve onurluyum. Takımdaki oyuncular mücadele ediyor, her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Şehirden ve taraftardan yeterince destek görmediğimizi düşünüyorum. Burası çok önemli bir şehir ve bir arada olursak biz bu ligde kalacağız. Kendi adıma ve takımım adına söz de verebilirim. Gerçekten çok iyi çalışıp mücadele ediyorlar. Bu kadar kalabalık bir şehir sadece oyuncuların ve yönetimin mücadelesiyle ligde kalamaz. Çok büyük gücümüz var. Son maçı bin kişiyle oynamak beni üzdü. Gerçekten çok önemli potansiyelimiz var. Maçın başlarında oyuncuları yuhalamak bize bir şey kazandırmaz."

        Takımın iyi durumda olduğunu anlatan İnan, çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Oyuncular geldiğimden beri en iyi durumdalar. Kaybettiğimiz maç bizi üzdü ve yaraladı. Oyuncularım maça iyi başlamadı. Oyuncular bir bayram havası bekliyordu ama bu kadar az ilgi olunca ve tepki gösterilince beklemediğimiz bir durum oluştu. 7 maç 7 final, oyuncularımız bu şekilde bakıyor. Benim inancım ve oyuncuların inancı tam 7 haftayı en iyi şekilde bitireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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