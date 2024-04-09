Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Kazada yaralanan sürücü Ş.Y, Ökkeş Abuş, Nesrin Abuş, İkra Abuş ve Oğuzhan Abuş ise ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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