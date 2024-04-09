Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Gaziantep- Nurdağı kara yolu 23'üncü kilometresinde, Ş.Y. yönetimindeki 03 ACY 234 plakalı hafif ticari araç ile Ökkeş Kirik idaresindeki 27 NL 132 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ökkeş Kirik (53) ve araçta bulunan Zeynep Kirik'in (50) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Ş.Y, Ökkeş Abuş, Nesrin Abuş, İkra Abuş ve Oğuzhan Abuş ise ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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