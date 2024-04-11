Gaziantep'te bir gencin öldüğü kavgaya ilişkin 7 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir gencin öldüğü kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir gencin öldüğü kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan ve H.Ş'nin (21) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgayla ilgili polislerce çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucu kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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