Gaziantep'te bir gencin öldüğü kavgaya ilişkin 7 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir gencin öldüğü kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan ve H.Ş'nin (21) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgayla ilgili polislerce çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.