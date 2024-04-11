Gaziantep'te bir gencin ölümüne ilişkin 2 kardeş tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Mimar Sinan Mahallesi'nde 11 Nisan'da H.Ş'nin (21) öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına aldığı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan kardeş olan B.C.İ. ve M.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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