Gaziantep'te bir gencin ölümüne ilişkin 2 kardeş tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan kardeş olan B.C.İ. ve M.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.