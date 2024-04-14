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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:28
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığını tespit ettiği 8 şüpheliye ait 3 iş yeri ve 3 araçta arama yaptı.

        Aramalarda 26 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ve 7 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

        Yakalanan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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