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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:32
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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, bir günlük verilen iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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