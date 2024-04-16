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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te 36 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 01:35 Güncelleme: 16.04.2024 - 01:35
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te 36 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adresler ile bir araçta yapılan aramada 36 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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