Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adresler ile bir araçta yapılan aramada 36 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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