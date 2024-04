Gastronominin başkenti Gaziantep bayramda ziyaretçilerini lezzete doyurdu

MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde kente gelen ziyaretçilerini birbirinden eşsiz tescilli lezzetleriyle doyurdu.

Bayram tatilini fırsata çeviren binlerce ziyaretçinin rotası, UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil edilen ilk Türk şehri olmasından dolayı "gastronominin başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep oldu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla kentteki oteller yüzde 100 dolulukla hizmet verdi. Lokanta, restoran ve tatlıcı gibi işletmelerin büyük çoğunluğu da tam kapasite çalıştı.

Yüzden fazla lezzeti Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili alan Gaziantep, adeta çifte bayram yaptı.

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, AA muhabirine, kent esnafının bayram tatilini dolu dolu geçirdiğini söyledi.

Tatili fırsata çevirdiklerini belirten Katmerci, "Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bayram tatili ilaç gibi geldi diyebiliriz. Esnafımız kapasitesinin tam üç katında hizmet vermeye çalıştı. Çok fazla talep vardı, yoğunluk vardı. UNESCO tarafından kabul görmüş bir mutfağa sahibiz. Yani bir baklavayı veya bir kazan yemeğini bile tek çeşit yapmıyoruz. Diğer illerimizde mezelerde çeşit var. Bizlerde ise her ürettiğimiz yemekte, her ürettiğimiz tatlıda çeşit var. Doğal olarak bu bize turist rekorlarını da beraberinde getiriyor. Her yıl üzerine koyarak devam ediyoruz."