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        Gastronominin başkenti Gaziantep bayramda ziyaretçilerini lezzete doyurdu

        MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde kente gelen ziyaretçilerini birbirinden eşsiz tescilli lezzetleriyle doyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:51
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        Gastronominin başkenti Gaziantep bayramda ziyaretçilerini lezzete doyurdu
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        MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde kente gelen ziyaretçilerini birbirinden eşsiz tescilli lezzetleriyle doyurdu.

        Bayram tatilini fırsata çeviren binlerce ziyaretçinin rotası, UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil edilen ilk Türk şehri olmasından dolayı "gastronominin başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep oldu.

        Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla kentteki oteller yüzde 100 dolulukla hizmet verdi. Lokanta, restoran ve tatlıcı gibi işletmelerin büyük çoğunluğu da tam kapasite çalıştı.

        Yüzden fazla lezzeti Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili alan Gaziantep, adeta çifte bayram yaptı.

        Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, AA muhabirine, kent esnafının bayram tatilini dolu dolu geçirdiğini söyledi.

        Tatili fırsata çevirdiklerini belirten Katmerci, "Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bayram tatili ilaç gibi geldi diyebiliriz. Esnafımız kapasitesinin tam üç katında hizmet vermeye çalıştı. Çok fazla talep vardı, yoğunluk vardı. UNESCO tarafından kabul görmüş bir mutfağa sahibiz. Yani bir baklavayı veya bir kazan yemeğini bile tek çeşit yapmıyoruz. Diğer illerimizde mezelerde çeşit var. Bizlerde ise her ürettiğimiz yemekte, her ürettiğimiz tatlıda çeşit var. Doğal olarak bu bize turist rekorlarını da beraberinde getiriyor. Her yıl üzerine koyarak devam ediyoruz."

        - Esnaf memnun

        Baklava ustası Ömer Faruk Çiftçi de ramazan ayında kentteki baklavacıların üretimini iki katına çıkardığını dile getirdi.

        Bayram tatilinin 9 gün olmasının kendileri için büyük fırsat olduğunu anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Bu bayram bütün yerli ve yabancı turistler lezzete doydu. Tatilin 9 gün olması nedeniyle kente ek seferler düzenlendi. Bu bizim için büyük bir avantajdı. Vatandaşların hepsi baklavasını, ciğerini, kebabını yedi, giderken de sevdiklerine götürdü. Ramazan ayında artan üretimimiz normal şartlarda bayramda normale döner ama tatil 9 gün olunca rutin üretim devam etti."

        Tarihi Tahmis Kahvesi işletmecisi Mehmet Bağcı da tatilin uzun olması ve havaların ısınmasından dolayı bu yıl beklediklerinin üzerinde bir ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

        Kente gelen ziyaretçinin midesi gibi adeta gözünün de doyduğunu aktaran Bağcı, şunları kaydetti:

        "Gaziantep'e gelen misafirler Gaziantep'i yaşadılar, tarihi yaşadılar. Yemeyle, içmeyle, oturmayla, kahveyle güzel bir tatil dönemini geçirdiler diyebiliriz. Gaziantep bundan güzel bir şekilde faydalandı. Esnafımızın tamamı baklavacısı, kebapçısı, kahvecisi yani taksi şoföründen tutun da herkes bundan faydalandı. Her anlamda çok yoğundu. Uçaklarda yer bulamayanlar kara yoluyla bulabildikleri imkanlar neticesinde Gaziantep'e ve bu bölgeye akın ettiler. Yani ben uzun yıllardan beri Tahmis Kahvesi'ni çalıştırıyorum, işletmecisiyim. Ben böyle bir kalabalığı görmedim. İnşallah Kurban Bayramı'nda da bu yoğunluğu bekliyoruz."

        Kebap ustası Ali Ağca da Gaziantep'e olan ilgiden memnun kaldıklarını vurgulayarak, "Bizim için bayram tatili gerçekten çok güzel geçti. Gelen ziyaretçiler en çok baklava, kebap, beyran gibi lezzetleri tercih ediyorlar." dedi.

        - Tatilciler de geziden memnun ayrılıyor

        Ziyaretçilerden Yusuf Çekiç de bayram tatili dolayısıyla ailecek Manisa'dan doğu turuna çıktıklarını belirterek, "Son durağımız Gaziantep oldu. Baklavasını ve yemeklerini yedik, güzel yerler gezdik. Zeugma Müzesi'ni gezelim dedik. Tarihi eserleri de şehirdeki yerleşim yerleri de çok güzel bir yer, bizim hoşumuza gitti." dedi.

        Merve Çekiç ise kendi yöresinin damak lezzetine göre gastronomi kenti Gaziantep'in yemeklerinin farklı bir lezzeti olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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