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        Gaziantep'te sahte deterjan üreten kişi gözaltına alındı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:27
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        Gaziantep'te sahte deterjan üreten kişi gözaltına alındı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Oğuzeli ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır halde sahte deterjan üretildiğini tespit etmesi üzerine 1 şüpheliye ait işyerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 10 ton 950 gram satışa hazır sahte markalı deterjan, 66 bin 430 çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

        Yakalanan Y.I. adlı şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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