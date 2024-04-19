Gaziantep'te 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 suç kaydından kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y'nin Nurdağı ilçesinde saklandığını tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.
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