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        Gaziantep'te 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:16
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        Gaziantep'te 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 suç kaydından kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y'nin Nurdağı ilçesinde saklandığını tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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