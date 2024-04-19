Gaziantep'te çiftçilere 10 milyon sebze ve meyve fidesi dağıtıldı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 10 milyon sebze ve meyve fidesi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 milyon sebze ve meyve fidesinin Kapçağız Mahallesi'ndeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, verilen desteklerle fiyatların düşürülmesini amaçladıklarını söyledi.

Desteklerin devam edeceğini dile getiren Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Bu törenlerimiz geleneksel hale geldi. 7 yıldan beri aralıksız olarak çiftçimizin ihtiyacı olan arpa, buğday, gübre ve yem desteğini veriyoruz. Bunların yanında birçok destek veriyoruz. Çiftçimiz de Allah razı olsun ekili alanlarımızı 4 kat artırarak çiftçi sayımızı yüzde 100 artırdı. Çiftçimiz kazanıyor, daha da kazansın bereketli olsun istiyoruz. En iyi gübreyi ve fideyi temin ediyoruz. Şu ana kadar verdiğimiz destek 1 milyar liraya ulaştı. Şahinbey'in çiftçisi çok şanslı. Destek vermeye devam edeceğiz."