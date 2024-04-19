Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te çiftçilere 10 milyon sebze ve meyve fidesi dağıtıldı

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 10 milyon sebze ve meyve fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te çiftçilere 10 milyon sebze ve meyve fidesi dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 10 milyon sebze ve meyve fidesi dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 milyon sebze ve meyve fidesinin Kapçağız Mahallesi'ndeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, verilen desteklerle fiyatların düşürülmesini amaçladıklarını söyledi.

        Desteklerin devam edeceğini dile getiren Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu törenlerimiz geleneksel hale geldi. 7 yıldan beri aralıksız olarak çiftçimizin ihtiyacı olan arpa, buğday, gübre ve yem desteğini veriyoruz. Bunların yanında birçok destek veriyoruz. Çiftçimiz de Allah razı olsun ekili alanlarımızı 4 kat artırarak çiftçi sayımızı yüzde 100 artırdı. Çiftçimiz kazanıyor, daha da kazansın bereketli olsun istiyoruz. En iyi gübreyi ve fideyi temin ediyoruz. Şu ana kadar verdiğimiz destek 1 milyar liraya ulaştı. Şahinbey'in çiftçisi çok şanslı. Destek vermeye devam edeceğiz."

        Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da verilen desteğin önemine dikkati çekerek, katkı sunanlara teşekkür etti.

        Çiftçiye verilen desteklerin örnek çalışmalardan biri olduğunu ifade eden Karayılan, dağıtılan fidelerden yetişecek ürünlerden herkesin faydalanacağını belirtti.

        Törene, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Levent Uslu, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, AK Parti Gaziantep İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        İslahiye'de mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı
        İslahiye'de mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Gaziantep'te incelemelerde bulund...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Gaziantep'te incelemelerde bulund...
        Milletvekili Polat'tan Nizip Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret
        Milletvekili Polat'tan Nizip Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret
        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan esnaf ziyareti
        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan esnaf ziyareti
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü