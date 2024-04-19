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        Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı

        Gaziantep'te 1300 sporcunun katıldığı Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:33 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:33
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        Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı
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        Gaziantep'te 1300 sporcunun katıldığı Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı.

        Şahinbey Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya, 53 ilden 198 kulüp ve 1300 sporcu katılıyor.

        Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, velilerin çocuklara destek olmalarını isteyerek, "Çocuklarımız sadece sporumuzun değil geleceğimizin de teminatı. Nasıl 4 olimpiyat madalyalı karate sporcusu çıkardıysak, bu çocuklarımız onların yerine gelecekler. Biliyorsunuz 4 olimpiyat sporcumuzun biri mühendis, üçü öğretmen. Yani hem spor hem okul bir arada olabilir. Lütfen çocuklarımız okullarına devam ederken sporda da destek olalım. Minik yavrularımızın bu heyecanlarına desteğimizi devam ettirelim." diye konuştu.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise genç nüfusu fazla olan kentin aynı zamanda bir spor kenti olduğunu belirterek, sporun eğitim hayatında da iş hayatında da başarılı olmayı sağlayan bir unsur olduğunu, bu nedenle sporu teşvik ettiklerini kaydetti.

        Şampiyona pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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