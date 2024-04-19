Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı
Gaziantep'te 1300 sporcunun katıldığı Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı.
Gaziantep'te 1300 sporcunun katıldığı Türkiye Minikler Karate Şampiyonası başladı.
Şahinbey Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya, 53 ilden 198 kulüp ve 1300 sporcu katılıyor.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, velilerin çocuklara destek olmalarını isteyerek, "Çocuklarımız sadece sporumuzun değil geleceğimizin de teminatı. Nasıl 4 olimpiyat madalyalı karate sporcusu çıkardıysak, bu çocuklarımız onların yerine gelecekler. Biliyorsunuz 4 olimpiyat sporcumuzun biri mühendis, üçü öğretmen. Yani hem spor hem okul bir arada olabilir. Lütfen çocuklarımız okullarına devam ederken sporda da destek olalım. Minik yavrularımızın bu heyecanlarına desteğimizi devam ettirelim." diye konuştu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise genç nüfusu fazla olan kentin aynı zamanda bir spor kenti olduğunu belirterek, sporun eğitim hayatında da iş hayatında da başarılı olmayı sağlayan bir unsur olduğunu, bu nedenle sporu teşvik ettiklerini kaydetti.
Şampiyona pazar günü sona erecek.
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