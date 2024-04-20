Gaziantep'te parkta ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Gaziantep'te parka oynarken ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gaziantep'te parka oynarken ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde parkta oynayan 8 yaşındaki Muhammet Akar'ın ayağı oyun alanındaki merdivene sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla parka gelen itfaiye ekipleri, merdivenin demir basamağını eğerek çocuğu kurtardı.
Hafif yaralanan çocuğun ailesi ekiplere teşekkür etti.
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