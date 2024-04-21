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        Gaziantep turizm pastasından daha fazla pay almak istiyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gastronomi ve kültürel değerleri ile ünü ülke sınırlarını aşan Gaziantep, 2024 yılında turizmden daha fazla pay almak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:15
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        Gaziantep turizm pastasından daha fazla pay almak istiyor
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        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gastronomi ve kültürel değerleri ile ünü ülke sınırlarını aşan Gaziantep, 2024 yılında turizmden daha fazla pay almak istiyor.

        UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep, çeşit çeşit yemekleri ve tanıtım faaliyetlerinin de etkisiyle dünya çapında üne kavuştu.

        Dülükbaba, Rumkale, Yesemek ve Zeugma gibi tarihi ve turistik değerleriyle de dikkatleri çeken Gaziantep'in turizmden daha fazla pay alması için çalışmalar yürütülüyor.

        Bugüne kadar en çok turisti 1 milyondan fazla ziyaretçiyle 2022'de ağırlayan Gaziantep, yeni dönemde ise bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinde yeni bir döneme başladıklarını kaydetti.

        İnsanların kültür turizmine yöneldiğini ifade eden Şahin, "Artık insanlar tatil deyince güneş denizden daha çok antik kenti gezip oraya dair yerel mutfaktan tatmak, farklı hissetmek istiyor. Fırat Nehri ve çevresi tarihi zenginliklerle dolu. Orada tarih var, inanç var, bunların hepsinin oluşturduğu çekim gücü var. Kim bunu daha önce keşfeder, tesisleşmeyi tamamlar, restorasyonları bitirirse ve kim bu elindeki kıymeti, kültürel mirası geleceğe taşıyacak iyi tanıtım yaparsa kazanır." dedi.

        Şahin, göreve geldiğinde günübirlik olan ziyaretlerin tarihi mekanlar, ören yerlerindeki çalışmalar ve doğal yaşam parkındaki yeniliklerle bir haftaya kadar uzadığını kaydetti.

        Turizm hareketliliği için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

        "Şu an Gaziantep'in en güzel zamanı çünkü yazın sıcaktan etkilenenler için bu çok rahatsız edici olabiliyor. Bizim nisan, mayıs, eylül aylarımız turizm için çok önemli. Bu iç turizmde böyle. Dış turizmde, Asya turizmi özellikle Güney Kore, Çin, Japonya gibi. Buradaki yabancı turist kültür turizmi kapsamında bölgeye geliyor. En büyük hedef kitlemiz bu bölge."

        Kültür turizminin bölge için büyük fırsat olduğunu vurgulayan Şahin, "Kültürüyle, sanatıyla yükselen güçlü Gaziantep için herkesi Gaziantep'e gelmeye davet ediyorum." dedi.

        Kentte Gastrofest ve Kültür Yolu festivalleri düzenlendiğini hatırlatan Şahin, "Bu etkinliğe 1,5 milyon insan geldi. Olağanüstü bir sayı. Sırf 5 milyon doğal yaşam parkına ziyaretçi geliyor." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep'in turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Şahin, şehrin çok daha fazla turist çekebileceğini belirterek, "Daha çok turist demek daha fazla esnafın kazanması, gıdaya dayalı sanayinin daha fazla ilerlemesi, böylelikle çiftçinin karının fazlalaşması demek, istihdam demek. Herkesin kazanacağı yeni dönem bize çok umut veriyor." diye konuştu.

        Edirne'den tur ile Gaziantep'e geldiklerini belirten Yıldız Şener ise "Gaziantep çok güzel bir yer. Zeugma Mozaik Müzesi'ni ve Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik. Ünlü Antep fıstığı çok güzel." dedi.

        İstanbul'dan gelen Hülya Arslan ise Gaziantep'i çok beğendiğini belirterek, "Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdik, çok beğendim, tarih kokuyor. Gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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