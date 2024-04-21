Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 10 bin dönümde bezelye hasadı başladı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bezelye hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 10 bin dönümde bezelye hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bezelye hasadına başlandı.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin ekilişini teşvik amacıyla yaptığı çalışmalar sonrası ilçenin kırsal mahallelerinde 10 bin dönümde ekilen bezelyenin hasadının gerçekleştirildiğini söyledi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, ilçede dönüm başına 1000 ila 1200 kilogram rekolte bekleniyor.

        İlçede bezelye üretimi yapılan alan 2022'de 3 bin dönümken 2023'te 6 bine bu yıl ise 10 bin dönüme ulaştı.

        Yukarıbilenler Mahallesi'nde 300 dönüm alanda bezelye üretimi yapan Süleyman Yılmaz, ürünün kilogramının tüccara 10 liradan satıldığını belirtti.

        Bezelyenin, sofralık yemeklik, konserve ve dondurulmuş olarak satışa sunulduğunu ifade eden Yılmaz, "Ürünlerimiz başta, Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetine tüccarlar aracılığıyla gönderiliyor." dedi.

        Şanlıurfa'dan gelen, mevsimlik işçilere çavuşluk yapan Kazım Doğan da bezelyenin toplamasının diğer ürünlere göre daha kolay olduğunu, kilogramını 5 liradan topladıklarını, günde bir işçinin ürün kalitesine göre 100 ila 150 kilogram ürün toplayabildiğini kaydetti.

        Tarım işçisi Mezine Doğan, maddi durumları iyi olmadığı için mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa’dan ailesiyle İslahiye'ye geldiklerini dile getirdi.

        Lise öğrencisi olduğunu söyleyen ve okul tatil olmadan çalışmak için bölgeye geldiklerini aktaran Doğan, "Bizlere destek sağlanırsa okuluma devam ederek mezun olup, kendi memleketimde öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te uyuşturucu ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Gaziantep turizm pastasından daha fazla pay almak istiyor
        Gaziantep turizm pastasından daha fazla pay almak istiyor
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep'te parkta ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Gaziantep'te parkta ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Nurdağı'nda 67 üreticiye 12 ton yer fıstığı tohumu desteği verildi
        Nurdağı'nda 67 üreticiye 12 ton yer fıstığı tohumu desteği verildi
        İslahiye'de konteyner kentte barınan çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
        İslahiye'de konteyner kentte barınan çocuklar 23 Nisan'ı kutladı