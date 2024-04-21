Gaziantep'te 14 yaşındaki kızının uyurken bıçakladığı baba öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki kızının uyurken bıçakladığı baba hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki kızının uyurken bıçakladığı baba hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Ocaklar Mahallesi'nde S.Y. babası İbrahim Y'yi (42) uyuduğu sırada bıçakladı.
Aile fertlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İbrahim Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İbrahim Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, psikolog eşliğinde S.Y'yi gözaltına alındı.
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