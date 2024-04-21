Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkar Çimen
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, M'Bakata, Alvarenga, Maxim, Dragus
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Dk. 40 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa
Goller: Dk. 6 Maxim, Dk. 33 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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