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        Gaziantep'te kurulan bebek kütüphanesi ailelerin ikinci adresi oldu

        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te içerisinde kütüphanenin yanı sıra geleneksel oyun alanı, sanat, masal, dil gelişim gibi farklı atölyelerin de bulunduğu bebek kütüphanesi, ebeveynler ve çocukların ikinci adresi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:30
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        Gaziantep'te kurulan bebek kütüphanesi ailelerin ikinci adresi oldu
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        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te içerisinde kütüphanenin yanı sıra geleneksel oyun alanı, sanat, masal, dil gelişim gibi farklı atölyelerin de bulunduğu bebek kütüphanesi, ebeveynler ve çocukların ikinci adresi oldu.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocukların erken yaşta kitaplarla tanışmasını teşvik etmek, okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve dil gelişimlerini desteklemek amacıyla yaklaşık 1 ay önce hizmete açılan kütüphaneden yararlanmak isteyenler, internet üzerinden veya bina içerisinde bulunan danışma alanından randevu oluşturuyor.

        Haftanın her günü hizmet veren, yaklaşık 5 bin eserin bulunduğu kütüphaneye gelen aileler, farklı atölyelerde çocuklarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

        Dil gelişim atölyesinde çocuklardaki konuşma bozukluğunun iyileşmesi ve yabancı dil öğrenme gibi alanların da bulunduğu kütüphanede, çocuklar renkli kitaplarla oluşturulan bölümde okuma alışkanlığı kazanıyor.

        Bugüne kadar yaklaşık 10 bin ailenin geldiği kütüphaneden, 6 yaşından küçükler yararlanabiliyor.

        Kütüphane sorumlusu Ayşe Gülşah Özer, AA muhabirine, merkezin aileler tarafından beğenilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kütüphanede birçok kurs alanı bulunduğunu anlatan Özer, şunları söyledi:

        "Aile ve çocuklar burada güzel vakit geçiriyor. Çocuklar buraya şaşkın bakışlarla giriyor ve renkli buluyor, ayrılırken de gözlerinin dolu dolu olduğunu görüyoruz. Bebek kütüphanesi Gaziantep'te ilk oldu. Çok ilgi gördü. Çocukların ekran karşısından uzaklaşmaları, farklı atölyelere katılmaları ve ebeveynleriyle kitap okumaları çocukların mutlu ayrılmasına sebep oluyor. Burada kutlama odalarımız da mevcut. Ebeveynler burada kutlamalara katılıyor. Doğum günü, kırk uçurma, köstek kırma gibi partileri de yapabiliyorlar."

        - "Evde bulamadığımız materyalleri burada buluyoruz"

        Kütüphaneye çocuğuyla gelen anne Öykü Öztürkmen de kütüphaneyi sosyal medyadan gördükten sonra çocuğuyla gelmek istediğini belirtti.

        Evde çocuğuyla yeteri kadar vakit geçiremediğini aktaran Öztürkmen, şöyle konuştu:

        "Çocuğum 16 aylık ve akranlarıyla vakit geçirmesini istiyordum. Böyle bir şey görünce başvuru yaptım. Kütüphaneden çok memnun kaldım. Efe, kitap okumayı çok seviyor. Birçok renkte kitaplar var. Arkadaşlarıyla oyun grubu var. Şimdilik güzel gidiyor ve birçok kez gelmeyi düşünüyoruz. Kardeşi olmadığı için iletişim süreci çok olmuyor. Burada arkadaşlarıyla zaman geçirerek ilkokul veya kreşe de hazırlanacak. Birlikte bir şeyler yapabilme becerisini de sağlamış olacak. Evde ne yaparsam yapayım tek çocuk olduğu için yeterli eğitemiyorum. Burası benim için çok avantajlı olacak. Evde bulamadığımız materyalleri burada buluyoruz."

        Anne Tuğba Uğur da ilk kez geldiklerini ve kütüphaneyi sevdiklerini ifade etti.

        Daha önce birçok yere gittiklerini ancak kütüphanenin daha iyi şartlara sahip olduğunu dile getiren Uğur, şunları kaydetti:

        "Deney kulübüne katıldık ve çok heyecanlı. Bir şeyler yapmayı çok seviyor. Burası cumartesi ve pazar günleri de açık. Biz de nöbet usulü çalışıyoruz eşimle. Çocuğumuza vakit ayırmak çok önemli. İlk çocuğumuza çok emek verdik, aynısını ikinci çocuğumuza da vermek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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