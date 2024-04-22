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        Sosyal medya silahla ateş eden zanlıya para cezası yazıldı

        Gaziantep'te meskun mahalde silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişiye para cezası yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:43
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        Sosyal medya silahla ateş eden zanlıya para cezası yazıldı
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        Gaziantep'te meskun mahalde silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişiye para cezası yazıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meskun mahalde ateş edilmesine ilişkin bir görüntüyle ilgili araştırma başlattı.

        Yapılan incelemeler sonrası görüntüdeki şüphelinin Şehitkamil ilçesinde yaşayan H.F. olduğunu belirlenince, JASAT timleri tarafından ikametine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği 2 şarjör ele geçirilirken, "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı ve 4 bin 538 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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