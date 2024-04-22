Sosyal medya silahla ateş eden zanlıya para cezası yazıldı
Gaziantep'te meskun mahalde silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişiye para cezası yazıldı.
Gaziantep'te meskun mahalde silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişiye para cezası yazıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meskun mahalde ateş edilmesine ilişkin bir görüntüyle ilgili araştırma başlattı.
Yapılan incelemeler sonrası görüntüdeki şüphelinin Şehitkamil ilçesinde yaşayan H.F. olduğunu belirlenince, JASAT timleri tarafından ikametine operasyon düzenledi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği 2 şarjör ele geçirilirken, "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı ve 4 bin 538 lira idari para cezası kesildi.
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