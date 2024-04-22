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        Gıda ihracatçılarının yeni hedefi Asya ülkeleri

        TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Asya'da ihracat potansiyellerini artırmak istediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:59
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        Gıda ihracatçılarının yeni hedefi Asya ülkeleri
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        TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Asya'da ihracat potansiyellerini artırmak istediklerini bildirdi.

        Tiryakioğlu, yazılı açıklamasında, 23 ile 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan FHA Food ve Beverage Fuarına katılacaklarını belirtti.

        Doğu ve Güneydoğu Asya'ya açılmak için önemli bir geçiş kapısı olarak gördükleri fuarda 100'den fazla ülkeden gelen 50 bine yakın katılımcıya Türkiye'nin temel gıda üretim gücünü göstermeyi hedeflediklerini anlatan Tiryakioğlu, Türkiye'den 26 firmanın katılım sağlayacağını kaydetti.

        Tiryakioğlu, temel gıda ticaretinin insanların ekonomik gerekçeleri nedeniyle erteleyebilecekleri bir alan olmadığını, sürekli bir talep bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

        "Nüfusun yüksek olduğu her yer, bizim ticari faaliyetlerimiz için büyük potansiyel içeriyor. Singapur, toplam nüfusu 3 milyara yaklaşan Çin ve Hindistan başta olmak üzere Uzak Asya'daki büyük pazarlarda tanınırlık sağlamak için çok önemli bir vitrin. Bu bölgedeki ihracat hacmimiz Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Amerika gibi coğrafyaların gerisinde. Firmalarımızdan ithalata başladıklarında, onların da kolay kolay vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Asya, pay yükseltmenin kolay olduğu bir yer değil ama ürünlerimizin kalitesine çok güveniyoruz."

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise Türkiye'nin temel gıda ihracatında en büyük paya sahip Orta Doğu ile ticari ilişkilerinde stratejik bir rolü bulunan Güneydoğu bölgesinin, Uzak Doğu ile ticarette de öne çıkacağına dikkati çekti.

        Kadooğlu, "Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatının yarıdan fazlası bölgemizden yapılıyor. Ayçiçeği yağı müşteri çeşitliliği sağladığımız bir ürünümüz ve bölgemizden dünyanın farklı ülkelerine her yıl yüzbinlerce ton sevkiyat yapıyoruz. Singapur'da aynı zamanda makarna, bulgur, bisküvi, şekerleme gibi ürünlerimizi de tanıtacağız. Türkiye Gıda İhracatçıları standını, Asyalı ithalatçıların ve süpermarket satın alıcılarının en çok ziyaret ettiği noktalardan biri yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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