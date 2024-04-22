Gaziantep'te darbedilen kişi hastanede öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir grup tarafından darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir grup tarafından darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Devrim Keleş (47), Boyno Mahallesi'nde karşılaştığı ve husumetli olduğu bir grupla henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, Keleş'i darbederek yaraladı.
Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Keleş'in cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.