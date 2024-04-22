Gaziantep'te darbedilen kişi hastanede öldü

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Devrim Keleş (47), Boyno Mahallesi'nde karşılaştığı ve husumetli olduğu bir grupla henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir grup tarafından darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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