Nurdağı'nda öğrencilerden 23 Nisan konulu resim sergisi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.
Nurdağı İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi'ndeki serginin açılışına Kaymakam İsmail Alsancak, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Merkezi okulların öğrencileri tarafından "23 Nisan" temalı resim sergisinde yaklaşık 100 eser sergileniyor.
Sergi üç gün açık kalacak.
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