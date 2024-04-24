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        Gaziantep'te "Anneye süt bebeğe can" projesiyle 5 milyon 845 bin litre süt dağıtıldı

        Gaziantep'te 5 yıl önce bebeklerin anne karnında sağlıklı gelişimi için başlatılan "Anneye süt bebeğe can" projesi ile 5 milyon 845 bin 380 litre süt, anne adaylarına ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:02
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        Gaziantep'te "Anneye süt bebeğe can" projesiyle 5 milyon 845 bin litre süt dağıtıldı
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        Gaziantep'te 5 yıl önce bebeklerin anne karnında sağlıklı gelişimi için başlatılan "Anneye süt bebeğe can" projesi ile 5 milyon 845 bin 380 litre süt, anne adaylarına ulaştırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, erken doğum ile bebek ölümlerinin önüne geçilmesi, anne adaylarının hamilelik döneminde ihtiyaç duyduğu kalsiyumun sağlanması için başlatılan proje memnuniyetle karşılanıyor.

        Sosyal belediyecilik anlayışıyla 16 Aralık 2019'da başlatılan proje kapsamında Gaziantepli üreticiden alınan sütlerin sterilizasyon ve paketleme işleminden sonra 10 ekip tarafından ilçeler ve mahallelere gidilerek, anne adaylarına teslim ediliyor.

        Bugüne kadar 15 bin 395 gebe anneye sütlerin dağıtımı sağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, hamilelik döneminde kadınların kalsiyum ihtiyacında ciddi bir artış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kalsiyum ihtiyacını karşılayan besinlerin başında da süt geliyor. Kadınların 9 ay hamileliği süresince her 45 günde bir 12 litrelik süt kolisini evlerine kadar gönderiyoruz. Buradaki temel amacımız prematüre çocukların doğum oranını düşürmek. Hamile kaldıkları takdirde kadınlar hem bizim Kadın Dostu Kent mobil uygulaması üzerinden başvurabiliyor hem de hamile olduğuna dair doktordan belgeyi sisteme entegre ettikleri zaman biz hemen hamile kadınlara bu desteğimiz sağlıyoruz."

        Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Gökçedere Mahallesi'nde yaşayan 5 aylık hamile Ümmügülsüm Aydın ise süt desteğinde bulunanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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