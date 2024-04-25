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        Gaziantep Şehir Hastanesinde felç riski taşıyan 200 hasta tedavi edildi

        Gaziantep Şehir Hastanesinde, inme/felç riski taşıyan 200 hasta özel cihazlar kullanılarak tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:58
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        Gaziantep Şehir Hastanesinde felç riski taşıyan 200 hasta tedavi edildi
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        Gaziantep Şehir Hastanesinde, inme/felç riski taşıyan 200 hasta özel cihazlar kullanılarak tedavi edildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Şubat'ta resmi açılışı yapılan hastanenin Girişimsel Radyoloji alanında gerçekleştirdiği yenilikçi ve başarılı tedavileri sürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Girişimsel Radyoloji'nin çok özellikli bir bölüm olduğunu, hastanenin açıldığı günden bu yana 200'ün üzerinde inme (felç) hastasına anjiyografik tedavi uygulandığını belirtti.

        Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Burak Binboğa ise poliklinikte 6 ayda yaklaşık 2 bin 500 hastanın muayene edildiğini, 200 hastaya nörogirişimsel işlemlerin uygulandığını ve bunların 80'inin inme, 50'sinin beyin damar baloncuğu (anevrizma), 70 hastanın ise şah damar (karotis stent) tedavisi olduğunu kaydetti.

        Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Onay da hastanenin sahip olduğu iki üst düzey anjiyo cihazıyla inme ve beyin kanaması işlemlerini başarıyla yaptıklarını belirtti.

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