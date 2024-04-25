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        Gaziantep'te "Dijital Dünyada Türkiye'nin Uzay Vizyonu" konulu panel düzenlendi

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) "Dijital Dünyada Türkiye'nin Uzay Vizyonu" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:33
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        Gaziantep'te "Dijital Dünyada Türkiye'nin Uzay Vizyonu" konulu panel düzenlendi
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        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) "Dijital Dünyada Türkiye'nin Uzay Vizyonu" konulu panel gerçekleştirildi.

        GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) işbirliğinde düzenlenen programın açılışında, panelin konusunun üniversitenin misyonuyla örtüştüğünü söyledi.

        Uzayın herkesin ilgisini çektiğini ifade eden Tarakçıoğlu, şöyle konuştu:

        "Uzayla ilgili çalışmalar Soğuk Savaş yıllarına uzanıyor. Bir taraftan ABD bir taraftan Sovyetler Birliği'nde uzaya gitme çalışmaları başlamış. Ülkemizde 1985'te TÜBİTAK'ta uzay araştırmaları merkezi kurulmuş. Teknoloji çok hızlı ilerliyor, treni bir kere kaçırınca bir daha yakalama şansınız olmuyor. Dijital çağda bilgi çok hızlı gelişiyor ve bu bilgiyi yakalamak hem çok kolay hem de çok zor. Eğer yakalayabilirseniz kopma şansınız olmaz ama treni kaçırırsanız bir daha yakalama şansınız olmayacaktır."

        Tarakçıoğlu, sağlıkla ilgili birçok aletin temelinde uzay araştırmalarının yer aldığına dikkati çekerek, "Mesela MR cihazı, bir görüntüleme cihazıdır, uzay araştırmalarının bir parçası olarak ortaya çıkmıştır." dedi.

        KATODER Başkanı Sabiha Doğan ise dünyada sivil toplum kuruluşlarının "beşinci güç" kabul edildiğini belirtti.

        Türkiye'de STK ve üye sayısını artırmak için çabaladıklarını dile getiren Doğan, bu organizasyonu da öğrencilere ulaşmak için düzenlediklerini kaydetti.

        Panele, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, GİBTÜ Genel Sekreteri Mehmet Emin Arslan, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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