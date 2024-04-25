Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AB Komisyonu üyesi Ferreira'den AB-Türkiye ilişkilerine "güçlendirme" vurgusu:

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, "Salgın atlatıldı, etrafımızda devam eden savaşlar var ve Türkiye'de deprem yaşandı. Türkiye ile AB arasında daha da güçlendirilmiş ilişkilerin, işbirliğinin ortaya çıkması için iyi başlangıç anı ve zamanı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:26 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB Komisyonu üyesi Ferreira'den AB-Türkiye ilişkilerine "güçlendirme" vurgusu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, "Salgın atlatıldı, etrafımızda devam eden savaşlar var ve Türkiye’de deprem yaşandı. Türkiye ile AB arasında daha da güçlendirilmiş ilişkilerin, işbirliğinin ortaya çıkması için iyi başlangıç anı ve zamanı." dedi.

        Ferreira, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

        Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından gazetecilere, Türkiye AB'nin, AB'nin de Türkiye'nin büyük bir ortağı olduğunu söyleyen Ferreira, şöyle devam etti:

        "Özellikle işbirliğinin ve istikrarın her zamankinden daha da önemli olduğu bir dönemde, bu işbirliğinin güçlendirilmesi çok önemli. Salgın atlatıldı, etrafımızda devam eden savaşlar var ve Türkiye'de deprem yaşandı. Dolayısıyla Türkiye ve AB arasında daha da güçlendirilmiş ilişkilerin, işbirliğinin ortaya çıkması için iyi başlangıç anı ve zamanı. AB, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı. Her iki blok, daha istikrarlı gelişmeye beraber yürüyebilir ve kendi genç vatandaşlarına çok daha iyi imkanlar sağlayabilir. Tabii ki AB ile Türkiye arasında farklılıklar var ama iş birliğinin güçlendirilmesi için birçok alan da var."

        - AB'nin en büyük desteği depremi yaşayan Türkiye'ye

        Ferreira, AB’nin, Türkiye'nin yaşadığı afete destek vermek için 400 milyon avro sağladığını, bu desteğin Avrupa tarihinde sağlanan en yüksek miktar olduğuna değindi.

        Bu desteğin henüz üye olmayan ve katılım sürecinde bulunan Türkiye'ye sağlandığını anımsatan Ferreira, "Destek için sağlanan 400 milyon avro, AB'nin farklı komisyonlarının taahhütte bulunduğu 1 milyar avronun en büyük kısmı. Destek, özellikle yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi için sağlandı." ifadelerini kullandı.

        Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Maruf Yaman ve ilgililer hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Dijital Dünyada Türkiye'nin Uzay Vizyonu" konulu panel düzenl...
        Gaziantep'te "Dijital Dünyada Türkiye'nin Uzay Vizyonu" konulu panel düzenl...
        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        AB Komisyonu üyesi Ferreira, Nurdağı'nda depremzedeleri ziyaret etti:
        AB Komisyonu üyesi Ferreira, Nurdağı'nda depremzedeleri ziyaret etti:
        İslahiye'de deprem konutlarının yapımı sürüyor
        İslahiye'de deprem konutlarının yapımı sürüyor
        CHP Gaziantep İl Başkanı Reisoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        CHP Gaziantep İl Başkanı Reisoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        İslahiye'de zabıta ekipleri işletmeleri denetledi
        İslahiye'de zabıta ekipleri işletmeleri denetledi