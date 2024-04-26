Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 7 arttı

FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 119 milyon 979 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk çeyreğinde 205 ülke ve serbest bölgeye 3 milyon 298 bin 993 ton ürün sattı.

Gönderilen ürün karşılığında 3 milyar 119 milyon 979 bin dolar kazanan sektörün bu dönemdeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28,9 değerde ise yüzde 6,9 yükseldi.

Sektör, en fazla ihracatı 1 milyar 132 milyon 692 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 692 milyon 803 bin dolarla Afrika, 406 milyon 205 bin dolarla Avrupa izledi. - Sektörün ihracatında ilk sıradaki Irak Sektörün ülke bazlı ihracatında ilk sırada 583 milyon 742 bin dolarla Irak yer alırken, 162 milyon 239 bin dolarla ABD ikinci, 150 milyon 32 bin dolarla Suriye üçüncü oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, sektörün ihracatının artmakta olduğunu söyledi.