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        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 7 arttı

        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 119 milyon 979 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:37
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        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 7 arttı
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        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 119 milyon 979 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk çeyreğinde 205 ülke ve serbest bölgeye 3 milyon 298 bin 993 ton ürün sattı.

        Gönderilen ürün karşılığında 3 milyar 119 milyon 979 bin dolar kazanan sektörün bu dönemdeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28,9 değerde ise yüzde 6,9 yükseldi.

        Sektör, en fazla ihracatı 1 milyar 132 milyon 692 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 692 milyon 803 bin dolarla Afrika, 406 milyon 205 bin dolarla Avrupa izledi.

        - Sektörün ihracatında ilk sıradaki Irak

        Sektörün ülke bazlı ihracatında ilk sırada 583 milyon 742 bin dolarla Irak yer alırken, 162 milyon 239 bin dolarla ABD ikinci, 150 milyon 32 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, sektörün ihracatının artmakta olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin lezzetli ve aroması yüksek ürünlerine dünyanın dört bir yanında ilgi gösterildiğini anlatan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

        "3 milyon ton ürünü yılın ilk 3 ayında 205 ülke ve serbest bölgeye ulaştırdık. Yılın ilk 3 ayında hem miktarda hem de değerde önemli bir artışımız oldu. İhracatımızın artması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Pazarlardaki hakimiyetimizi koruyoruz, yeni pazarlarda kendimize yer ediniyoruz. İnşallah ileriki süreçte ihracattaki başarımız daha da artacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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