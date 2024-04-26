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        Gaziantep'te otoparkta drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi

        Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, 32 bin 233 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:35
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        Gaziantep'te otoparkta drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi
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        Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, 32 bin 233 lira ceza kesildi.

        Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir sürücünün kentteki bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atıp sosyal medyada paylaşması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Polisin tespit ettiği sürücüye, 32 bin 233 lira para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu.

        Valiliğin yaptığı paylaşımda ise "25 Nisan'da bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaparken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonucu emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmayla, araç sürücüsüne 32 bin 233 lira cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca araç sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konmuştur. " ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan otoparkta bulunan güvenlik kamerası sürücünün otoparkta drift yapmasını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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