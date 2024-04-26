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        Gaziantep'te duruşma sonrası çıkan kavgada polis memuru yaralandı

        Gaziantep'te boşanma davası sonrası polis merkezinde çıkan kavgada avukatın saldırısı sonucu 1 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:20
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        Gaziantep'te duruşma sonrası çıkan kavgada polis memuru yaralandı
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        Gaziantep'te boşanma davası sonrası polis merkezinde çıkan kavgada avukatın saldırısı sonucu 1 polis memuru yaralandı.

        Gaziantep Adliyesi Aile Mahkemesi önünde boşanma davasına gelen taraf ve avukatlar kavga etti. Taraflardan F.D. karşı tarafın avukatı B.D'yi darbetmesi üzerine polis noktasına getirildi.

        Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Murat K. ise avukat ve yanındakiler tarafından yüzüne darbe aldı.

        Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Murat K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Avukat B.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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