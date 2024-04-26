Gaziantep'te duruşma sonrası çıkan kavgada polis memuru yaralandı

Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Murat K. ise avukat ve yanındakiler tarafından yüzüne darbe aldı.

Gaziantep Adliyesi Aile Mahkemesi önünde boşanma davasına gelen taraf ve avukatlar kavga etti. Taraflardan F.D. karşı tarafın avukatı B.D'yi darbetmesi üzerine polis noktasına getirildi.

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