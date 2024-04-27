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        İslahiye'de zabıta ekipleri ekmek fırınlarında denetim yaptı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek üretimi yapan fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:10
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        İslahiye'de zabıta ekipleri ekmek fırınlarında denetim yaptı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek üretimi yapan fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, ilçede faaliyet gösteren pide ve somun ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı.

        Esnafların iş yeri ruhsatlarını da kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine kurallara uymaları konusunda ikazlarda bulundu. ​​​​​​​

        Halkın sağlığı ve güvenliği için denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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