İslahiye'de zabıta ekipleri ekmek fırınlarında denetim yaptı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek üretimi yapan fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek üretimi yapan fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, ilçede faaliyet gösteren pide ve somun ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı.
Esnafların iş yeri ruhsatlarını da kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine kurallara uymaları konusunda ikazlarda bulundu.
Halkın sağlığı ve güvenliği için denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.
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