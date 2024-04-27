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        Gaziantep'te tartıştığı iş arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

        Gaziantep'te bir fabrika içerisinde tartıştığı iş arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:26
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        Gaziantep'te tartıştığı iş arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
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        Gaziantep'te bir fabrika içerisinde tartıştığı iş arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın torna bölümünde Mustafa Özcan (60) ile Oğuz Bozkurt (49) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Özcan, tabancayla Oğuz Bozkurt'a ateş etti. Daha sonra Özcan, aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

        Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Özcan ve Bozkurt'un öldüğü belirlendi.

        Bu kişilerin cesetleri savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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