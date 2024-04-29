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        Gaziantep'te sendikacılar, vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne davet etti

        Gaziantep'te bir araya gelen sendika üyeleri, vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:37 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:37
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        Gaziantep'te sendikacılar, vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne davet etti
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        Gaziantep'te bir araya gelen sendika üyeleri, vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne davet etti.

        Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Balıklı Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli sendika üyeleri, meydandaki ve Karagöz Caddesi'ndeki vatandaşlara davet bildirisini dağıttı.

        Grup adına konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Ömer Parlakçı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstasyon Meydanı'nda kutlayacaklarını belirterek, vatandaşları kutlamaya davet etti.

        Türkiye'de 1 Mayıs'ta işçilerin meydanlara yürüyerek haklarını savunacağını ifade eden Parlakçı, "Bizler işçiler, emekçiler, emekliler olarak bu ülkenin büyük çoğunluğuz. Bizler üretiyoruz, çalışıyoruz, bu ülkenin tüm değer ile güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz." dedi.

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