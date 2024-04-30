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        Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

        Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 08:25 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:25
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        Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 79 AD 949 plakalı midibüs, eski Adana kara kolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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