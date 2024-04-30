Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 79 AD 949 plakalı midibüs, eski Adana kara kolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
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