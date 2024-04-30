Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Saydan, toprağa verildi

Kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Saydan'ın ailesi ile Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ile askerler katıldı.

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