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        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Saydan, toprağa verildi

        Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Bestami Saydan, İslahiye'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:06 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:06
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        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Saydan, toprağa verildi
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        Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Bestami Saydan, İslahiye'de defnedildi.

        Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığında görev yapan Saydan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi.

        Kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Saydan'ın ailesi ile Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ile askerler katıldı.

        Saydan'ın cenazesi namazın ardından mahallenin mezarlığında toprağa verildi.

        Sabah saatlerinde H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrilmiş, kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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