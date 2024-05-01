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        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:36
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        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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