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        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:56
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        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsünün, eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde ilerlediği görülüyor.

        Kayıtlarda, midibüsün seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak devrilmesi yer alıyor.

        Gaziantep'te dün devrilen yolcu midibüsünde bulunan Hakkari'de görev yapan Astsubay Çavuş Bestami Saydan hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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