İslahiye ve Nurdağı'nda muhtarlarla değerlendirme toplantısı yapıldı

Nurdağı Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam İsmail Alsancak, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hakan Şimşek, İl AFAD İyileştirme Şube Müdürü Ahmet Sönmez ile kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

İslahiye'de Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ve mahalle muhtarları katıldı.

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