İslahiye'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, traktörlerin karıştığı kazaların azaltılması amacıyla "Reflektör tak görünür ol" kampanyası kapsamında çiftçilere reflektör dağıttı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, traktörlerin karıştığı kazaların azaltılması amacıyla "Reflektör tak görünür ol" kampanyası kapsamında çiftçilere reflektör dağıttı.
Kampanya kapsamında jandarma ekipleri, traktör ve römorkların görünür olması maksadıyla Gaziantep Valiliğince temin edilen reflektörleri tarım alanlarında faaliyet gösteren çiftçilere dağıttı.
Şerikanlı Mahallesinde düzenlenen kampanya programına Kaymakam Mehmet Soylu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve çiftçiler katıldı.
Hedeflerinin sıfır kaza olduğunu belirten Kaymakam Soylu, çiftçilerin traktör römorkuna ilk reflektörü kendisi taktı.
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