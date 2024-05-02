İslahiye'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Hedeflerinin sıfır kaza olduğunu belirten Kaymakam Soylu, çiftçilerin traktör römorkuna ilk reflektörü kendisi taktı.

Kampanya kapsamında jandarma ekipleri, traktör ve römorkların görünür olması maksadıyla Gaziantep Valiliğince temin edilen reflektörleri tarım alanlarında faaliyet gösteren çiftçilere dağıttı.

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