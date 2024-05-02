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        Gaziantep'te jandarma yolcu otobüsü ve minibüsleri denetledi

        Gaziantep'te jandarma ekipleri yolcu otobüsü ve minibüslerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:38
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        Gaziantep'te jandarma yolcu otobüsü ve minibüsleri denetledi
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri yolcu otobüsü ve minibüslerini denetledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil kıyafet giyerek yolcu otobüsü ve minibüslerine bindi.

        Ekipler, sürücü ve vatandaşların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti.

        Sürücü ve vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, emniyet kemerinin kaza esnasında önemini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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