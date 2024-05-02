Gaziantep'te jandarma yolcu otobüsü ve minibüsleri denetledi

Ekipler, sürücü ve vatandaşların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil kıyafet giyerek yolcu otobüsü ve minibüslerine bindi.

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