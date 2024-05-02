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        İslahiye'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü kutlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:42
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        İslahiye'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü kutlandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıldönümü kutlandı.

        Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Borsa İstanbul (BİST) İslahiye Fen Lisesi’nde düzenlenen etkinliklere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda İlçe Müftülüğü görevlisi tarafından okunan Kur’an-ı Kerim okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Doğan tarafından Kut'ül Amare Zaferi konusunda konferans verildi.

        Oratoryo gösterisi, müzik dinletisi ile devam eden programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin tarafından Prof. Dr. Ayhan Dogan’a teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

        Etkinlik, lokma tatlısı ve Osmanlı şerbeti ikramının ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bando gösterisi ile sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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