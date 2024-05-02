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        GAÜN'de "Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası" etkinliği yapıldı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde "Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:22
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        GAÜN'de "Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası" etkinliği yapıldı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde "Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        GAÜN Çocuk Hastanesi Çocuk İmmünoloji-Alerji Hastalıkları Bilim Dalı ve Alerji İmmünoloji Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar etkinliklere katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Keskin, çocuklarla etkinliklerde bir araya geldiklerini belirtti.

        Keskin, hastalığa farkındalığı artırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktararak, "Çocuk Hastanemizde çok sayıda primer immün yetmezlik hastası takip ediyoruz. Primer İmmün Yetmezlik Haftası'nda yaptığımız etkinliklerle farkındalık oluşturarak hastalarımızın erken tanı almasını sağlamak istiyoruz. Erken tanı primer immün etmezlikte hayat kurtarır. Tanıyı koyarsak hayat kurtarıyoruz." ifadesini kullandı.

        ​​​​​​​Etkinlik sonrası tedavi gören çocuklar hastane bahçesine fidan dikti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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