GAÜN'de "Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası" etkinliği yapıldı

Keskin, hastalığa farkındalığı artırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktararak, "Çocuk Hastanemizde çok sayıda primer immün yetmezlik hastası takip ediyoruz. Primer İmmün Yetmezlik Haftası'nda yaptığımız etkinliklerle farkındalık oluşturarak hastalarımızın erken tanı almasını sağlamak istiyoruz. Erken tanı primer immün etmezlikte hayat kurtarır. Tanıyı koyarsak hayat kurtarıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Keskin, çocuklarla etkinliklerde bir araya geldiklerini belirtti.

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