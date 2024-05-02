AB tescilli "Araban sarımsağı"nda hasat vakti

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescilli "Araban sarımsağı"nda hasat başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinin simgesi olan sarımsak, aroması, lezzeti ve diş büyüklüğüyle dikkati çekiyor.

Gastronomi kentinde yemeklerin lezzetli olmasındaki en büyük etkenlerden birisi olan sarımsak, Türkiye'nin dört bir yanından talep görürken, verimin yüksek olması da üreticilerin yüzünü güldürüyor.

- 70 bin tonu aşacak

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, Türkiye'de sarımsak denilince akla Gaziantep ve Araban'ın geldiğini söyledi.

Yörede "beyaz altın" olarak nitelenen sarımsak hasadının verimli şekilde başladığını belirten Karayılan, şunları kaydetti: "Bu bereketli topraklar, bereketli ellerle buluşunca bambaşka bir hava alıyor. Bugün beyazlara bürünmüşüz, sarımsakların içerisinde yeşillere bürünmüşüz ve Avrupa Birliği tescili almış olan şifa kaynağı sarımsağın hasadındayız. Sadece Araban'da 22-23 bin dekar alanda sarımsak yetiştiriciliği yapılıyor. 2023 verilerine göre 40 bin dekar alanda 70 bin ton sarımsak elde edilmişti. Bu sene de inşallah bundan daha verimli bir yıl geçiriyoruz. İnşallah bu yıl daha fazla verim alacağız."