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        ALG Spor, ligi galibiyetle bitirmek istiyor

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında lider Galatasaray Petrol Ofisi'ne konuk olacak ALG Spor, ligi galibiyetle tamamlamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:41
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        ALG Spor, ligi galibiyetle bitirmek istiyor
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında lider Galatasaray Petrol Ofisi'ne konuk olacak ALG Spor, ligi galibiyetle tamamlamak istiyor.

        Ligde topladığı 55 puanla 6. sırada bulunan önceki sezonun şampiyonu Gaziantep temsilcisi ALG Spor, ligin son haftasını galibiyetle bitirmenin hesaplarını yapıyor.

        ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, AA muhabirine, ligde bu sezon istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını ifade etti.

        Yaşanan sakatlıklar yüzünden hedefledikleri yerde olmadıklarını belirten Gözcü, ligdeki son 5 karşılaşmayı kazandıklarını ve iyi bir seri yakaladıklarını aktardı.

        Ligin son maçında lider Galatasaray'a karşı oynayacaklarını hatırlatan Gözcü, şöyle devam etti:

        "Son 5 maçtır iyi bir seri yakaladık. Aynı seriyi sezonun son maçında devam ettirmek istiyoruz. Son maçı iyi bir skorla kapatmak bizim için oldukça önemli. Çünkü önümüzdeki sezonun başlangıcına çok etki yapacaktır. Onun için çıkıp en iyi oyunumuzu oynayacağız. Kim şampiyon olacak bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz sadece sahada oyunumuzu oynayacağız."

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