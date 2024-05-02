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        Gaziantep'te macera parkına gelen aileler stresten uzaklaşıyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Erikçe Macera Parkı'nda aileler ve çocuklar, doğayla buluşup şehrin stresinden uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:54
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        Gaziantep'te macera parkına gelen aileler stresten uzaklaşıyor
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Erikçe Macera Parkı'nda aileler ve çocuklar, doğayla buluşup şehrin stresinden uzaklaşıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara kamp lideri eşliğinde etkinlikler hakkında bilgi veriliyor.

        Daha sonra etkinliklere katılan vatandaşlar, geleneksel oyunların yanı sıra okçuluk, tırmanma, bisiklet, yüksek aktivite parkurları, voleybol, futbol ve ip parkuru gibi etkinliklerle zihinlerini dinlendiriyor.

        Macera parkı, 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında sıra dışı aktivitelere ilgi duyan aile ve çocuklara hizmet veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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