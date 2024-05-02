Gaziantep'te macera parkına gelen aileler stresten uzaklaşıyor

Daha sonra etkinliklere katılan vatandaşlar, geleneksel oyunların yanı sıra okçuluk, tırmanma, bisiklet, yüksek aktivite parkurları, voleybol, futbol ve ip parkuru gibi etkinliklerle zihinlerini dinlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara kamp lideri eşliğinde etkinlikler hakkında bilgi veriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Erikçe Macera Parkı'nda aileler ve çocuklar, doğayla buluşup şehrin stresinden uzaklaşıyor.

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