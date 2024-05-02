Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma, koordinasyon ve top kapma çalışmaları başlayan antrenmanda çift kale maç yapıldı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Antrenmana sakatlığı bulunan Marko Jevtovic katılamadı.
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