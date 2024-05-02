Gaziantep'te hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi defnedildi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi Mahmut Kılıç, toprağa verildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi Mahmut Kılıç, toprağa verildi.
Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kızılcakent Mahallesi Camii'ne getirildi.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kılıç'ın yakınlarının yanı sıra Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
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