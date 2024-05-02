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        Gaziantep'te hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi defnedildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi Mahmut Kılıç, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:42 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:42
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        Gaziantep'te hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi defnedildi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi Mahmut Kılıç, toprağa verildi.

        Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kızılcakent Mahallesi Camii'ne getirildi.

        İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Kılıç'ın yakınlarının yanı sıra Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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