Renk körlüğüne rağmen rengarenk mozaikler yapıyor

BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te, ilkokuldayken renk körlüğü teşhisi konulan 16 yaşındaki Ertuğrul Savcılıoğlu, mozaik kursunda renkleri ezberleyerek hem hastalığını yenmeye çalışıyor hem de renkli eserler üretiyor.

Öğretmenlerinin renkleri karıştırdığını fark edip durumu ailesine bildirmesi üzerine hastaneye götürülen Savcılıoğlu'na renk körlüğü teşhisi konuldu.

Arkadaşının tavsiyesiyle stres atmak için Çocuk Sanat Merkezi'ndeki mozaik kursuna başlayan Savcılıoğlu, boş zamanlarını mozaik yaparak değerlendirdi.

Ertuğrul Savcılıoğlu, AA muhabirine, mozaik atölyesinin kendisi için bir fırsat olduğunu ve burada güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

İlk zamanlarda sadece cam kırdığını ama gitgide kendisini geliştirdiğini ifade eden Savcıoğlu, "İlk başta kırdığım camlar yamuk oluyordu ve renkleri tutturamıyordum. Ama ilerleyen zamanlarda bunu düzelttim. Şimdi de doğal taş çalışıyorum. İlk zamanlarda mozaik yaparken renkleri karıştırdığım için çok fazla zorlanıyordum ama burada Şeyda hocanın yardımıyla o sorunu aştım. Bir işe başlayıp o işin sonunu getirmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.

İlk başladığında el becerisinin olmadığını ve renkleri ayırt edemediği için mozaik yapamayacağını düşünen Savcılıoğlu, zamanla o el becerisini kazandığını ifade etti.