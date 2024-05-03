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        Güneydoğu'dan yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar dolarlık ihracat

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar dolarlık dış satım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:45
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        Güneydoğu'dan yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar dolarlık ihracat
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        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar dolarlık dış satım yaptı.

        GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, nisan ayında 40. yıllarını kutladıklarını, yıllık 12 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmiyle GAİB'in büyük bir aile olduğunu ifade etti.

        Küresel piyasalardaki talep daralması nedeniyle alternatif pazar ve müşteri arayışlarını sürdürdüklerini, ihracatçıların problem çözmek konusunda kabiliyetli olduğunu belirten Kileci, "Nisan ayında ihracatçılarımızla gereken özveriyi ve çabayı göstererek faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Birliklerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Önümüzdeki dönemde dış ticaret rakamlarımızı daha da yukarı taşımak için üzerimize düşeni yapacağız." ifadesini kullandı.

        Açıklamaya göre, bölgenin 4 aylık ihracat tutarı 3,7 milyar dolar oldu.

        İhracat pazarları incelendiğinde, yüzde 41,6 payla Orta Doğu ülkeleri bu dönemde de bölge dış satımında zirvedeki yerini korudu. AB ülkeleri yüzde 16,3 ile ikinci sırada yer aldı.

        Ocak-nisan döneminde 191 ülkeye ürün gönderen bölge ihracatçısının en çok dış satım yaptığı ülkeler Irak, ABD, Suriye, İngiltere ve Suudi Arabistan oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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