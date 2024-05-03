Güneydoğu'dan yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar dolarlık dış satım yaptı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, nisan ayında 40. yıllarını kutladıklarını, yıllık 12 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmiyle GAİB'in büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Küresel piyasalardaki talep daralması nedeniyle alternatif pazar ve müşteri arayışlarını sürdürdüklerini, ihracatçıların problem çözmek konusunda kabiliyetli olduğunu belirten Kileci, "Nisan ayında ihracatçılarımızla gereken özveriyi ve çabayı göstererek faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Birliklerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Önümüzdeki dönemde dış ticaret rakamlarımızı daha da yukarı taşımak için üzerimize düşeni yapacağız." ifadesini kullandı.